Amasya'dan Elazığ'daki depremzedelere yardım - Son Dakika

Amasya'dan Elazığ'a, Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için sebze ve meyve yüklü 2 tır gönderildi.

Valilik, belediye, AFAD ve Kızılay koordinesinde depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Yapılan çağrıların ardından kentteki hal esnafı ve bir iş adamının desteğiyle temin edilen sebze ve meyvelerin yüklendiği 2 tır, Çelebi Mehmet Meydanı'nda düzenlenen programla deprem bölgesine uğurlandı.

Amasya Valisi Osman Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzücü ve Türkiye'yi derinden sarsan bir afetin ardından ülkenin her türlü tartışmayı bir kenara bırakarak kenetlendiği bir süreci yaşadıklarını söyledi.

Artık devletin imkanlarının, milletin devletle bütünleşme gücünün çok yüksek olduğunu vurgulayan Varol, "Harekete geçmemizle sürekli dayanışma içinde olduğumuz belediyemiz, ilçe belediyelerimiz de buna dahil oldu ve bu güzel tablo ortaya çıktı. Bu tablonun her daim devam etmesini diliyorum. Ülkemizin tekrar böyle afetler yaşamaması dileğiyle katkıda bulunanları saygıyla selamlıyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise belediye olarak depremden etkilenen bütün vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Valilik kanalıyla deprem bölgesiyle gerekli irtibatları kurduklarını aktaran Sarı, "İtfaiye araçlarımız, yardım ekiplerimizin hepsini hazırlamış bekliyorduk. Amasya Valiliği, AFAD, Kızılay ve vatandaşımızın el ele tutuşması, kenetlenmesi noktasında biz de ona göre organize olduk. Tüm duyarlı halkımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Yardımda bulunan vatandaşlardan Ramazan Asarkaya da 1999 Gölcük depremini yaşadığını kaydederek, "Bugün Elazığ'daki dostlarımızın, gagkoşlarımızın acılarını yürekten paylaşıyoruz. Bugün burada devletimizin bütün birimleri, bütün kurumları el birliğiyle halkla iç içe olarak yardımlarımızı yaptık. Allah herkesin yardımını kabul etsin." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu'nun ettiği duanın ardından, meyve ve sebze yüklü 2 tır, deprem bölgesine uğurlandı.