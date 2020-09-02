Amasya'dan Giresun'a yardım eli - Son Dakika

Amasya'dan Giresun'a yardım eli

AMASYA'dan sel ve heyelan felaketinin yaşandığı Giresun'a 3 kamyon su, meyve ve sebze yardımı gönderildi.

22 Ağustos'da sel ve heyelan felaketi yaşayan Giresun'da yaralarının sarılması için Amasya Belediyesince içerisinde su, meyve ve sebze yüklü yardımları hazırlandı. Hazırlanan 3 kamyonluk yardımlar konvoy eşliğinde Giresun'a ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Kamyonlarda 'Geçmiş olsun Giresun?, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın Giresun'a yardım eli yazılı pankartlar yer aldı.

'GİRESUN'UN ACISINI GÖNLÜMÜZDE TAŞIYORUZ'

Yaşanan felaketin ardından Giresun'da ciddi bir hasar meydana geldiğini belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı "Biz yaşanan olayın akabinde afetin yaşandığı bölge ile irtibata geçerek, araç ve gereç ihtiyaçlarını sorduk. Elimizde bulunan mevcut araçlardan ihtiyaç olanları bölgeye gönderdik. Bir haftadır da araçlarımız bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Teknik yardımımızın sonrasından yaptığımız araştırma sonucunda vatandaşlarımızın su sıkıntısı çektiği bilgisine ulaştık. Bu anlamda Belediye Meclis Üyemiz Celil İnce'nin gayretleri ve hal esnaflarımızın yardımları ile su, sebze ve meyve yüklü 3 kamyonu Giresun'a ulaştırmak üzere yola çıkardık. Bizler olayın yaşandığı yere gidemezsek te, gönderdiğimiz ekibimizle birlikte Giresun'un acısını gönlümüzde taşıdığımızı, Giresun'u unutmadığımızı söylemek isterim. Ulaşacak yardımlar ile bölgede yaşayan vatandaşlarımız bir nebze nefes alabilecekler. Tüm emeği geçen yardımda bulunan hal esnafımıza Giresun halkımız adına teşekkür ediyorumö dedi.