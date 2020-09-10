Amasya'dan Giresun'a yardım eli - Son Dakika

Amasya'dan Giresun'a yardım eli
Amasya'nın Merzifon ilçesinden geçen ay sel ve heyelan felaketi yaşanan Giresun halkına su ve gıda yardımı gönderildi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinden geçen ay sel ve heyelan felaketi yaşanan Giresun halkına su ve gıda yardımı gönderildi.
Ülkü Ocakları Merzifon İlçe Başkanı Hasan İnce ve yönetimi, Ülkü Ocakları Merzifon İlçe Başkanlığı olarak Giresun'da yaşanan sel ve heyelan felaketinde mağdur olan vatandaşların yanlarında olduklarını hissettirmek adına hazırladıkları gıda ve su yüklü aracı bölgeye götürdü. Bölgeye giden İnce ve yönetim kurulu, yardımları sahiplerine ulaştırılması için Ülkü Ocakları Dereli İlçe Başkanlığına teslim etti. İnce, "İmkanlarımız dahilinde hazırladığımız su ve gıda yardımlarımızı Allah'a sonsuz şükürler olsun bölge halkına ulaştırdık. Allah bir daha böyle felaketlerle sınamasın inşallah" dedi. - AMASYA
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