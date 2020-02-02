Amasya'dan İdlib'e 13 tırlık yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'dan İdlib'e 13 tırlık yardım - Son Dakika

Amasya'dan İdlib'e 13 tırlık yardım

6 saat önce

Amasya'dan Suriye'nin İdlib kentine 13 tırlık insani yardım malzemesi gönderildi.

Amasya'dan İdlib'e 13 tırlık yardım, System.String[]

Amasya'dan Suriye'nin İdlib kentine 13 tırlık insani yardım malzemesi gönderildi.


345 ton un, 2.5 ton kömür, 1 ton bakliyat, 1.5 ton gıda, bay-bayan ayakkabısı, giysi, çocuk bezi, çocuk maması, soba, hijyen malzemesi ve battaniyeden oluşan 13 tır dolusu insani yardım malzemesi, Suriye'ye gönderilmek üzere dualarla Amasya'dan yola çıktı. Yardım paketleri İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla İdlib kentindeki ekmek fırınları ve çadır kentlere ulaştırılacak.


İHH Amasya Başkanı Serdal Benli, "Suriye'de Esed, Rusya ve İran'ın katliamları devam ediyor. Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları nedeniyle son 1 haftada 39 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına sığınırken, Kasım 2019'dan bu yana yerinden edilenlerin sayısı 541 bine ulaştı. Yerinden edilenlerin büyük kısmı Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken, bir kısmı da Türkiye'nin teröristlerden temizlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor. Amasya merkez, Merzifon, Suluova ve Havza'dan hayırsever halkımızın katkılarıyla oluşturduğumuz yardım tırlarında 345 ton un, 2.5 ton kömür, 1 ton bakliyat, 1.5 ton gıda, bay-bayan ayakkabısı, giysi, çocuk bezi, çocuk maması, soba, hijyen malzemesi bulunuyor. Bu tırları inşallah Suriye'deki İHH İnsani Yardım Vakfı'nın lojistik merkezi aracılığıyla Suriye'nin iç hattında bulunan ekmek fırınlarımıza ulaştıracağız. Aynı zamanda unun dışında gönderdiğimiz diğer insani yaşam malzemelerinin de çadır kentlerde dağıtımını yapacağız" dedi.


AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil ise, "Hayırsever vatandaşlarımız tarafından toplanan bu yardımları burada sizlerle beraber Suriye'ye çadır kentlere ulaştırmamıza vesile olan diğer tüm kuruluşlara, tüm vakıflara sizler adına ben de teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Tır şoförlerinden Fatih Aslan, "13 tır Suriye'ye yardım götürüyoruz. Reyhanlı Cilvegözü'ne. Daha önceki senelerde de gitmiştik. Orada hayat zor, Müslüman kardeşlerimiz zor durumdalar. Bizler de vatandaşlar olarak yardımlarımızı esirgemiyoruz" dedi.


İl Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu'nun okuduğu duanın ardından tırlar Suriye'nin İdlib kentine doğru yola çıktı. - AMASYA

Amasya, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:54 Kaynak: İHA
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