Amasya'dan İdlib'e 9 tır dolusu yardım - Son Dakika

Amasya İl Müftülüğü tarafından organize edilen ve İdlib için toplanan yardım tırları dualarla yola çıkarıldı.



Amasya İl ve İlçe Müftülükleri tarafından İdlib'de zor şartlarda hayat mücadelesi veren Müslümanlar için düzenlenen "Bir çuval un benden olsun" kampanyası kapsamında toplanan 9 yardım tırı dualarla yola çıkarıldı.



Amasya İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu, "Bir mütevekkilimiz der ki; 'Müslüman ile Müslüman olmayanı birbirinden ayıran temel değerlerden, temel erdemlerden birisi de merhamettir. Merhamet salt acımak değildir. Merhamet acıyı dindirmek, acıyı paylaşmaktır.' Sevgili Peygamberimiz 'Doğuda ayağına diken batan bir Müslümanın acısını, batıdaki Müslüman duymadıkça kabil bir mümin olamaz' sözleri gereği, bu sözlerini şiar edinen bizler hemen sınırımızın ötesindeki kardeşlerimiz için son derece zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan, büyük acılar, büyük kederler ve ızdıraplar içerisinde hayatlarını devam ettirmeye çalışan kardeşlerimizin acılarını bir nebze olsun, hissetmek, paylaşmak için bu yardım kampanyasını düzenledik" dedi.



Daha sonra söz alan Amasya Valisi Dr. Osman Varol ise, "Bizler öyle bir ecdadın evlatlarıyız ki, işte hocamız söyledi. Bir tarafta komşumuz aç yatarken, bizim tok bir şekilde rahat rahat yatmamız mümkün değil, bizim vicdanımız, bizim gönlümüzde ecdadımızdan gelen o hisler, duygular ve o inanç ona kesinlikle müsaade etmez. İşte bugün hala her gün 8-10 defa merakla haberleri takip ediyorsunuz, ediyoruz. Çünkü kahraman silahlı kuvvetlerimiz, devletimizin tüm birimleri şimdi sınırlarımızın ötesinde, daha fazla insan bu sıkıntıları çekmesin diye, büyük insani krizler oluşmasın diye büyük bir mücadele içerisinde, bu mücadelenin tamamen haklı bir mücadele olduğunu buradan belirtmek istiyorum. Bizzat orada olmasak bile gönderildiğimizde her türlü vazifeye hazır olduğumuzu ve kalbimizin, gönlümüzün orada mücadele eden arkadaşlarımızla birlikte olduğunu burada belirtmek istiyorum. İnşallah o sorunda çözülecek. Çünkü bizim devletimiz, öyle tek başına ayakta duran kurumlardan oluşan bir devlet değil, bizim devletimiz gücünü, kuvvetini işte şurada gördüğünüz tırları dolduran, karşımda duran, şu yağmurlu havada gelip, bu anı bizle yaşamak isteyen bu aziz milletin desteği ile ayakta duran bir devlettir. İşte böyle bir devleti ve böyle bir milleti de hiçbir şekilde zedelemek ve yıkmak mümkün değildir" diye konuştu.



Konuşmaların ardından İdlib'e gönderilmek üzere yardım tırları İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu'nun yaptığı duanın ardından yola çıkarıldı. - AMASYA