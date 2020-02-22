Amasya'dan idlip'e 9 tır yardım - Son Dakika

Amasya'dan İdlip'e 9 TIR yardım

AMASYA İl Müftülüğü tarafından Suriye'nin İdlip kenti için başlatılan 'Bir Çuval Un da Benden olsun' kampanyası toplanan yardımlar TIR'larla yola çıkarıldı.

İl Müftülüğü tarafından İdlip'te zor şartlarda hayat mücadelesi veren Suriye halkı için düzenlenen 'Bir Çuval Un da Benden olsunö kampanyası kapsamında toplanan 9 yardım TIR'ı dualarla yola çıkarıldı. Burada konuşan Amasya Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu, Müslüman ile Müslüman olmayanı birbirinden ayıran temel değerlerden, temel erdemlerden birinin merhamet olduğunu belirterek "Merhamet salt acımak değildir. Merhamet acıyı dindirmek, acıyı paylaşmaktır. Sevgili peygamberimiz 'doğuda ayağına diken batan bir Müslümanın acısını, batıdaki Müslüman duymadıkça kabil bir mümin olamazö sözleri gereği, bu sözlerini şiar edinen bizler hemen sınırımızın ötesindeki kardeşlerimiz için son derece zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan, büyük acılar, büyük kederler ve ızdıraplar içerisinde hayatlarını devam ettirmeye çalışan kardeşlerimizin acılarını bir nebze olsun, hissetmek, paylaşmak için bu yardım kampanyasını düzenledikö dedi.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol ise, 'Bizler öyle bir ecdadın evlatlarıyız ki, işte hocamız söyledi. Bir tarafta komşumuz aç yatarken, bizim tok bir şekilde rahat rahat yatmamız mümkün değil, bizim vicdanımız, bizim gönlümüzde ecdadımızdan gelen o hisler, duygular ve o inanç ona kesinlikle müsaade etmez. İşte bugün hala her gün 8-10 defa merakla haberleri takip ediyorsunuz, ediyoruz. Çünkü kahraman silahlı kuvvetlerimiz, devletimizin tüm birimleri şimdi sınırlarımızın ötesinde, daha fazla insan bu sıkıntıları çekmesin diye, büyük insani krizler oluşmasın diye büyük bir mücadele içerisinde, bu mücadelenin tamamen haklı bir mücadele olduğunu buradan belirtmek istiyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından İdlip'e gönderilmek üzere toplanan yardım TIR'ları İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu'nun yaptığı duanın ardından yola çıkarıldı.