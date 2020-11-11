Amasya'dan İzmir'e yardım eli - Son Dakika

Amasya'dan İzmir'e yardım eli
11.11.2020 16:55
Amasya'nın Merzifon ilçesinden İzmir'de depremden etkilenen vatandaşlara yardım gönderildi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinden İzmir'de depremden etkilenen vatandaşlara yardım gönderildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğünde deprem sonrası bölgeye yapılan yardım faaliyetleri AFAD koordinesiyle yürütülüyor. Bu kapsamda İzmir'deki deprem mağdurlarına ulaştırılması için Merzifon Fen Lisesi ve hayırseverler vatandaşlar tarafından Merzifon Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına gıda kolileri ve battaniye teslim edildi.
Teslim edilen gıda kolileri ve battaniyeler ihtiyaç sahibi afetzedelere ulaştırılmak için İzmir'e gönderildi. - AMASYA
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