Amasya'dan Kayseri İstikametine Giden Yolcu Otobüsü Şarkışla-Kayseri Karayolunun 5. Kilometresinde...
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IHAAW092041-ASA/16-01-2019- Amasya'dan Kayseri istikametine giden yolcu otobüsü Şarkışla-Kayseri karayolunun 5. kilometresinde kardan dolayı yoldan çıkarak şarampole devrildi.
IHAAW092041-ASA/16-01-2019
- Amasya
'dan Kayseri
istikametine giden yolcu otobüsü Şarkışla-Kayseri karayolunun 5. kilometresinde kardan dolayı yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 22 yolcu yaralandı. Yaralılar Sivas
'taki hastanelere sevk edildi. 16.01.2019 09: 20: 41 TSI
NNNN - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:26 Kaynak: İHA
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