Son Dakika Haberleri: Amasya'dan Kayseri İstikametine Giden Yolcu Otobüsü Şarkışla-Kayseri Karayolunun 5. Kilometresinde...

Amasya'dan Kayseri İstikametine Giden Yolcu Otobüsü Şarkışla-Kayseri Karayolunun 5. Kilometresinde...

13 dakika önce

IHAAW092041-ASA/16-01-2019- Amasya'dan Kayseri istikametine giden yolcu otobüsü Şarkışla-Kayseri karayolunun 5. kilometresinde kardan dolayı yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Amasya'dan Kayseri İstikametine Giden Yolcu Otobüsü Şarkışla-Kayseri Karayolunun 5. Kilometresinde..., System.String[]
IHAAW092041-ASA/16-01-2019

- Amasya'dan Kayseri istikametine giden yolcu otobüsü Şarkışla-Kayseri karayolunun 5. kilometresinde kardan dolayı yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 22 yolcu yaralandı. Yaralılar Sivas'taki hastanelere sevk edildi. 16.01.2019 09: 20: 41 TSI
NNNN - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:26 Kaynak: İHA

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