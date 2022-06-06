Amasya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Amasya'dan kısa kısa

06.06.2022 17:16
Amasya'dan kısa kısa

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Kardeşler Buluşması Programı" kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evleri ile koruyucu ailelerle birlikte kalan çocuklarla bir araya geldi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Kardeşler Buluşması Programı" kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evleri ile koruyucu ailelerle birlikte kalan çocuklarla bir araya geldi.

Vali Masatlı, bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, çocuklarla bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Devletin annesinden ya da babasından bir şekilde ayrılmış olan çocuklara sahip çıktığını belirten Masatlı, şunları kaydetti:

"Sahip çıkarken de onların bütün ihtiyaçlarını karşılıyor ve iyi bir insan olarak bu hayatta devam edebilmesi için elinden gelen bütün gayreti ve imkanını kullanıyor. Bu bakımdan sizler, bizlerin çocuklarısınız. Biz devlet olarak sizlere babalık yapmak zorundayız. Sizlerin hayata tutunarak, donanımlı bir şekilde yetişmeniz için bizler katkı ve destek vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu alanda sosyal devlet olmanın gereği olarak yapmış olduğu çalışmalar toplumumuzun tüm kesimleri tarafından bilinmektedir. Devletimizin koruması altındaki çocuklarımızın gerek eğitim, gerek sosyal hayat ve barınma, gerekse istihdamları noktasında Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetlerimizin özverili çalışmaları ortadadır."

Programa, Vali Masatlı'nın eşi Esra Masatlı ile Belediye Başkanı Sarı'nın eşi Fatma Sarı da katıldı.

- Veliler okul bahçesinde çocuklarıyla birlikte eğlendi

Merzifon ilçesinde, bir okulda düzenlenen etkinlikte ebeveynler ile çocuklar geleneksel ve yeni nesil oyunları birlikte oynadı.

Fatih İlkokulu bahçesinde, "Yavrularımızla oynayarak eğlenin, eğlenerek öğrenin, mutlu çocuklar olsun" sloganıyla etkinlik düzenledi.

Çuval yarışı, sandalye kapmaca, yumurta taşıma, balon patlatmaca ile parkur oyunlarında veliler çocuklarına eşlik etti.

Fatih İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Sadık Arslan, yaptığı konuşmada, düzenledikleri etkinlikle öğrencilerin ekran bağımlılığının önüne geçmek, çocuklarla aileleri arasındaki iletişimi güçlendirmek istediklerini söyledi.

Suluova'da hayvan pazarı yeni yerinde hizmet vermeye başladı

Suluova Canlı Hayvan Pazarı, yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Kılıçarslan köyünde kurulan pazar, kapalı ve açık alandan oluşuyor.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, Amasya'nın önemli hayvan pazarları arasında yer alan Suluova Hayvan Pazarı'nı, yeni yerinde tekrar hizmete açtıklarını belirterek, "20 bin metrekare alan üzerine kurulu pazarımız, cumartesi ve salı günleri olmak üzere haftada iki gün açık olacaktır. Esnaflarımızın talepleri doğrultusunda hazırlanan kapalı pazar alanı idari bina, çay ocağı ve tuvaletlerden oluşmaktadır. İlerleyen dönemlerde sosyal donatılar ve konaklama tesisleri de ilave edilecektir. Pazarımızı daha konforlu hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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Amasya Valisi Masatlı, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşları dinledi Amasya Valisi Masatlı, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşları dinledi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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