Amasya'dan kısa kısa - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, İl Özel İdaresince Suluova'ya bağlı Boyalı köyünde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını inceledi.

Suluova temasları kapsamında Boyalı köyündeki asfalt çalışmalarını denetleyen Masatlı, çalışmaların köy halkına hayırlı olmasını diledi.

Masatlı, salgın sürecindeki tüm zorluklara karşın yatırımlara devam edildiğini ve program kapsamındaki köylerde benzer çalışmaları sürdüreceklerini aktardı.

Gümüşhacıköy

Gümüşhacıköy İlim Yayma Cemiyeti ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gümüşhacıköy Temsiciliği, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gümüşhacıköy İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Abdullah Gedik, Türkiye Gençlik Vakfı Gümüşhacıköy Temsilcisi Muharrem Ateş ve üyelerinden oluşan bir grup, Gümüşhacıköy Adliyesine geldi.

Grup, Erol Mütercimler hakkındaki suç duyurusu dilekçelerinin Gümüşhacıköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulmasının ardından adliyenin karşındaki alanda toplanarak basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı Gümüşhacıköy İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Abdullah Gedik okudu.

Taşova

AK Parti Taşova İlçe Başkanlığı görevine yeniden Tekin Sobacı seçildi.

Belediye Düğün Salonunda yapılan genel kurulda, başkan Tekin Sobacı tek listeyle gidilen seçimde 268 delegenin oyunu aldı.

Sobacı, kendine destek veren herkese teşekkür ederek, bu güvene layık olmaya çalışacağını ifade etti.

Kongreye, Amasya milletvekilleri Hasan Çilez, Mustafa Levent Karahocagil, AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmakaya, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, çevre ilçe başkanları ve partililer katıldı.