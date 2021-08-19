Amasya'dan selin etkilediği Sinop'a 1 tır içme suyu gönderildi - Son Dakika

Amasya'dan Sinop'taki selde zarar görenlere 1 tır içme suyu gönderildi.

Selin vurduğu Batı Karadeniz'in bazı illerinde yaraların sarılması amacıyla Amasya Valiliği de yardım çalışması başlattı.

Amasya Valiliği koordinesinde Hayatcan Derneğinin desteğiyle hazırlanan 1 tır içme suyu, İl Özel İdaresine ait tıra yüklendi.

Hacılar Meydanı Mahallesi'nde gerçekleştirilen uğurlama programı sonrası tır, Sinop'un Ayancık ilçesine doğru yola çıktı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz bölgesindeki selden zarar gören vatandaşlar için yardım çalışması başlattıklarını söyledi.

Daha önce de Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine yardım gönderdiklerini anlatan Masatlı, "Valiliğimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz olarak ayni ve nakdi yardımların toplanmasıyla ilgili çalışmalarımıza başladık. Oradaki insanlarımızın bir an önce normal hayatına dönmesi için hep beraber, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimiz, tüm kamu kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum örgütlerimiz ve tüm vatandaşlarımızla elimizden gelen çabayı sarf etmeye devam edeceğiz." dedi.

Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel nedeniyle yakınlarını kaybeden vatandaşlara başsağlığı dileyen Masatlı, devletin vatandaşların yanında olduğunu kaydetti.