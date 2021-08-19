AMASYA'DAN SELZEDELERE 1 TIR SU DESTEĞİ - Son Dakika

AMASYA Valiliği tarafından sel afeti yaşanılan Sinop'un Ayancık ilçesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan kampanyayla bölgeye 1 TIR su gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın afet bölgesi ilan edildiğini duyurmasının ardından harekete geçen Amasya Valiliği, Sinop'un Ayancık ilçesindeki ihtiyaçların karşılanması için çalışma başlattı. Çalışmaya destek veren Hayatcan Derneği, 0,5 litrelik 12 bin 600, 5 litrelik 768 ve 1,5 litrelik 6 bin 552 adet içme suyunu Sinop'un Ayancık ilçesine gönderdi.

'BU ZOR GÜNLERİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'

İvedilikle harekete geçerek zor durumda olan sel bölgelerine yardımların toplanmasıyla ilgili çalışmalara başladıklarını ifade eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Öncelikle Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, tüm milletimize de geçmiş olsun diliyoruz. Tabi orada olan bütün olaylar bizleri çok derinden etkiledi. Bizlerde afet bölgesinin gerisinde olan insanlar olarak Valiliğimiz, kurumlarımız tüm sivil toplum örgütlerimiz, yerel yönetimlerimiz olarak şuanda ayni ve nakdi noktada bir takım yardımların toplanmasıyla ilgili çalışmalarımıza başladık. Yer yer gönderiyoruz. Bugün de 1 tır tekrar Ayancık bölgesine bunu da gönderiyoruz. Daha önceden Bozkurt bölgesine de gönderdik. İnşallah yardımlarımız tabi ki yerine ulaşacak. Bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Oradaki insanlarımızın da bir an önce normal hayatına dönmesi için hep beraber milletçe başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimiz olmak üzere tüm kamu kurum kuruluşlar, yerel yönetimler, sivil toplum örgütlerimiz ve tüm vatandaşlarımızla birlikte elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz, sarf etmeye de devam edeceğiz ifadelerini kullandı.