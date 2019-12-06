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Amasya'dan Siirt'teki köy okuluna yardım eli

6 saat önce

Amasya Gençlik Merkezi Gönüllüleri, Siirt'in Pervari ilçesindeki köy okulu için yardım kampanyası başlattı.

Amasya'dan Siirt'teki köy okuluna yardım eli, System.String[]

Amasya Gençlik Merkezi Gönüllüleri, Siirt'in Pervari ilçesindeki köy okulu için yardım kampanyası başlattı.


Genç gönüllüler topladıkları kırtasiye malzemeleri, giysi ve kitapları köy okulundaki çocuklara göndermek için kolları sıvadı. Yaklaşık 5 koli olan yardım malzemeleri köy okulundaki çocuklara PTT aracılığıyla gönderilecek.


Amasya Gençlik Merkezi Müdürü Şahin Gümüş, "Siirt Pervari, Yapraktepe Güzelbağ İlk ve Ortaokulunda şuan görev yapmakta olan bir kızımız buradaki genç gönüllü kızımızdan biriyle irtibata geçerek, 3. sınıflar için bizden okuma materyalleri talebinde bulunmuştu. Biz de bunu genç gönüllülerimize ilettik. Genç gönüllü kardeşlerimiz şimdi o kardeşlerine yapmış oldukları yardımları PTT kanalıyla biz bu öğretmenimize ulaştıracağız. Tamamen genç gönüllülerimizin yapmış olduğu bir kampanyadan toplanan bu materyaller geleceğimizin teminatı olan gençlerimize güzel ve faydalı olur. Gönüllülük çerçevesinde yaptığımız bu projemizle de inşallah sonraki dönemlerde de diğer okullara da aynı yardımlarda bulunacağız. Materyallerde 1-2-3-4 ve ana sınıfıyla ilgili kitaplar, oyuncaklar, hikayeler. Onların eğitim öğretimine katkıda bulunacak bütün eğitim öğretim materyalleri, ayrıca bir miktar da kıyafet, giysi şeklinde bu yardımlarımızı kendilerine ileticeğiz" dedi.


Kampanyayı başlatan Genç Gönüllü Merve Dilek, "Siirt'teki bir arkadaşım için Amasya Gençlik Merkezi ile irtibat kurdum. Amasya Gençlik Merkezinde devamlı faaliyetlere katılan birisiyim. Kendisiyle de konuşarak oradaki köy okulları için okul malzemeleri artı elbise falan toparladık hayırseverler sayesinde. Bunları onlara ulaştıracağız" diye konuştu.


Toplanan yardım malzemeleri köy okulundaki çocuklara PTT Kargo aracılığıyla gönderilecek. - AMASYA

Pervari, Amasya, Siirt, PTT, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:27 Kaynak: İHA
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