Amasya dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Amasya dezenfekte ediliyor
18.11.2020 11:13
Amasya Belediyesi ekipleri, korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokaklarda ve ortak kullanım alanlarındaki dezenfekte çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Amasya Belediyesi ekipleri, korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokaklarda ve ortak kullanım alanlarındaki dezenfekte çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Günlük temizlik faaliyetlerini aksatmadan sürdüren ekipler bir yandan da mahallelerde detaylı temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Vatandaşlardan maske, mesafe ve temizliğe önem göstermeleri ayrıca yerlere çöp atmayarak ve çöp toplama saatlerine uyarak şehrin temiz kalmasına katkı sağlamayı sürdürmeleri istendi. - AMASYA
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