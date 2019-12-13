Amasya emekli polis memurunun ahşap oyma dekoratif eserleri beğeni görüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya emekli polis memurunun ahşap oyma dekoratif eserleri beğeni görüyor - Son Dakika

Amasya emekli polis memurunun ahşap oyma dekoratif eserleri beğeni görüyor

6 saat önce

Emekli polis memurunun ahşap oyma dekoratif eserleri beğeni görüyorAmasya'da, 26 yıllık görev süresinin ardından emekli olan polis memuru Yücel Gökrem (48), ahşap oyma sanatına gönül vererek, yüzlerce eser yaptı.

Emekli polis memurunun ahşap oyma dekoratif eserleri beğeni görüyor

Amasya'da, 26 yıllık görev süresinin ardından emekli olan polis memuru Yücel Gökrem (48), ahşap oyma sanatına gönül vererek, yüzlerce eser yaptı. Gökrem'in ağaç köklerini özenle oyup, ortaya çıkardığı dekoratif eserler, beğeni görüyor.

Amasya'da uzun yıllar polis olarak görev yapan Yücel Gökrem (48), 2018 yılında emekli olduktan sonra ilgi duyduğu ahşap oyma sanatı için Amasya Belediyesi'nce Kültür Merkezi'nde açılan kurslara katıldı. Gökrem, hobi olarak gönül verdiği ahşap oymacılığında, aldığı kurs eğitimleri sayesinde kendisini kısa sürede geliştirdi. Gökrem'in, maharetli elleriyle ağaç köklerini özenle oyup, ortaya çıkardığı dekoratif eserler, görenlerin ilgisini çekiyor.

'ÖĞRENMENİN YAŞI YOK'

Boş zamanlarını değerlendirmek için ahşap oyma sanatı kursuna gittiğini söyleyen Yücel Gökrem, Emekli olduktan sonra ahşap oymacılığı kursuna katıldım. 26 yıl polis olarak görev yaptım, şimdi sanatla uğraşıyorum. Değişik bir duygu, polislik mesleğiyle alakası olmayan bir alan ama farklı bir durum, çok güzel bir his, stres atıyorum. Öğrenmenin yaşı yok, emekli olduktan sonra topluma faydalı işler yapabilmek için mücadele veriyorumö dedi.

Amasya emekli polis memurunun ahşap oyma dekoratif eserleri beğeni görüyor

Amasya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:26 Kaynak: DHA
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