Amasya- Erzincan karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
AMASYA - Amasya'da sağanak yağış nedeniyle oluşan sel suları Amasya-Erzincan yolunu trafiğe kapattı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde de yoğun yağış, sele neden oldu. Sel nedeniyle Amasya-Erzincan yolu trafiğe kapandı. Kapanan Amasya-Erzincan karayolunu açma çalışmaları sürüyor.
Taşova ilçesinde de fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, iş yerlerini su bastı.
Kaynak: İHA
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