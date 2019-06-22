Son Dakika Haberleri: Amasya Genelgesi'nin 100. yılı kutlamaları
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Amasya Genelgesi'nin 100. yılı kutlamaları

1 saat önce

Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Amasya'da, Türk rock müziği sanatçısı Kıraç, şarkılarla hayranlarının karşısına çıktı.

Amasya Genelgesi'nin 100. yılı kutlamaları, System.String[]
Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Amasya'da, Türk rock müziği sanatçısı Kıraç, şarkılarla hayranlarının karşısına çıktı.
Amasya 12 Haziran Stadyumu'nda düzenlenen konserde, Kıraç, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.
Sanatçı, "Ayşem", "Zaman", "Senden Başka" ve "Aynalar" isimli eserlerini seslendirdiği programda, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.
Amasya Valisi Osman Varol, konserin ardından sanatçıya plaket ve çiçek taktim etti.
Varol, Milli Mücadelenin 100. yılı kutlamalarında Amasyalıları yalnız bırakmayan sanatçıya teşekkür ederek, "Özümüz olan ezgileri o muhteşem yorumuyla senelerdir gençlere sevdiren ve gelecek kuşaklara taşıyan Kıraç ve ekibine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bu akşam bizlerle birlikte olarak Amasyayı ve bizleri çok mutlu etti. Milli mücadelenin başlangıcının yüzüncü yılında sahip olduğumuz bu coşkunun hiç azalmamasını diliyorum." dedi.
Kıraç' da Milli Mücadelenin en önemli başlangıç yerlerinden biri olan Amasya'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Vali Varol'a ve sevenlerine ilgisinden dolayı teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:54 Kaynak: AA
Amasya, Güncel
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