Amasya Genelgesi'nin 101. yılı - Son Dakika

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun, Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uzun, mesajında, Amasya'nın, tarihi geniş yelpazeye sahip önemli bir şehir olduğunu belirtti.

Ecdadın Milli Mücadele'yi kazanmak için olağanüstü gayret sergilediğini vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

" Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya gelerek Milli Mücadele ateşinini yakmasının 101. yılını kutluyoruz. 8 bin 500 yıllık tarihinde birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Amasya, bugün her köşesinde geçmişin izlerini cömertçe sergileyen ve nefesini her daim bize hissettiren, kendisine en çok yakışan 'müze kent' ifadesiyle tanımlanabilen, güzel yurdumuzun nadide incilerinden biri olan Amasya, Milli Mücadele'de büyük rol oynamıştır. Bu önemli tarihi olayın yıl dönümünde bizler de ecdadımızın sergilediği olağanüstü gayrete ve Milli Mücadele'de hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Amasya Tamimi'nde geçen, 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' sözünün Mustafa Kemal'in Türk milletine duyduğu güvenin ve hürriyete olan inancının apaçık işaretidir."