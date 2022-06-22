Amasya Genelgesi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla tamim töreni düzenlendi - Son Dakika
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Amasya Genelgesi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla tamim töreni düzenlendi

22.06.2022 14:49

Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tamim töreni gerçekleştirildi.

Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tamim töreni gerçekleştirildi.

Saraydüzü Kışla Binası Kütüphanesi ve Milli Mücadele Müzesi önünde düzenlenen tören, Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Fatih Ören ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından temsili olarak Milli Mücadele ateşi yakıldı.

Tiyatro oyuncularının Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından Amasya Genelgesi'nin okunduğu anları canlandırdıkları gösteri, izleyicilerden alkış aldı.

Amasya Genelgesi'nin okunmasının ardından tören sona erdi.

Vali Masatlı, törenin ardından gazetecilere, Amasya'nın Cumhuriyetin kuruluş belgesinin ilan edildiği yere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Mustafa Kemal'in Amasya'dan, "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." cümlesini deklere ettiğini anlatan Masatlı, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve Amasya'da onları karşılayan Tevfik Efendi, Abdurrahman Kamil Efendi'yi rahmetle, minnetle anıyoruz. 12 Haziran'da başlayan, halk konseriyle noktalayacağımız 10 günlük süreci vatandaşlarımız başta olmak üzere turistlerle coşkulu şekilde kutladık." ifadesini kullandı.

Amasya'ya geldiğinde "Paşam, Amasya emrinizdedir" denilmesiyle Atatürk'ün rahatladığı bir an yaşandığını dile getiren Masatlı, "Abdurrahman Kamil Efendi, Milli Mücadele'nin başlangıcında bir kese kırmızı altını veriyor. Yine Milli Mücadele'nin ilk ekonomik bağışının da Amasya'dan yapıldığını ilan etmemizde bir mahsur yok. Cumhuriyetin doğum belgesi, Amasya'da olmuştur. Türk milletinin yeniden doğuşu, yeniden dirilişi, bana göre de yeniden dikiliş harekatıdır bu." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya Genelgesi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla tamim töreni düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya Genelgesi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla tamim töreni düzenlendi - Son Dakika
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