Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 101. yılı için tören yapıldı - Son Dakika

Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncularının, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından Amasya Genelgesi'nin okunduğu anları canlandırdıkları gösteri, izleyicilerden alkış aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, temsili olarak Milli Mücadele ateşi yakıldı.

Amasya 'da Milli Mücadele ile Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 101. yılı etkinlikleri kapsamında tören yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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