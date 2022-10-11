Son dakika haberleri | Evde çıkan yangında bir kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Evde çıkan yangında bir kişi öldü

11.10.2022 16:59

Bir son dakika haberine göre Amasya'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Amasya'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gökmedrese Mahallesi'nde Cahit Kol'a (57) ait evde yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Amasya Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerce yaklaşık bir saatte söndürüldü. Evde yapılan kontrolde, Kol'un devrilen dolabın altında kalan cesedine ulaşıldı.

Tek yaşadığı öğrenilen Kol'un cenazesi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Evde çıkan yangında bir kişi öldü - Son Dakika

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