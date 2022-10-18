Amasya gündem: Amasya Valisi Masatlı, görme engellilerle buluştu - Son Dakika
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Amasya gündem: Amasya Valisi Masatlı, görme engellilerle buluştu

18.10.2022 15:40
Amasya gündem: Amasya Valisi Masatlı, görme engellilerle buluştu

Amasya yerel gündem haberine göre Amasya Valisi Mustafa Masatlı, görme engellilerle bir araya geldi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, görme engellilerle bir araya geldi.

"Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü" kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi'nde farkındalık etkinliği düzenlendi.

Vali Masatlı, burada yaptığı konuşmada, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için gerçekleştirilecek etkinliklere ellerinden gelen desteği her zaman vermeye hazır olduklarını söyledi.

Devletin engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıran her türlü çalışmayı hayata geçirdiğini aktaran Masatlı, şunları kaydetti:

"Sizlerin bazen doğuştan, bazen de çeşitli rahatsızlıklar ve kazalardan sonra görme yetinizi kaybetmenize rağmen hayata sımsıkı sarıldığınızı, sosyal hayattan kopmadığınızı memnuniyetle gözlemliyoruz. Bizler devletin temsilcisi olarak engelli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Herkes bir engelli adayıdır. Bunu hiçbir zaman unutmamalı ve engelli bireylere bu bilinçle yaklaşmalıyız. Sizlerin hayatını kolaylaştırmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Toplumumuzda yaşayan herkes engelli kardeşlerimize gerekli ilgi, alaka, sevgi, saygıyı daima göstermeli ve bu anlayışı genç nesillere de öğretmeliyiz."

Etkinlik, şiirlerin okunması, görme engellilerin sosyal hayatta yaşadığı zorlukları anlatan tiyatral gösterinin ardından sona erdi.

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Kaynak: AA

Mustafa Masatlı, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya gündem: Amasya Valisi Masatlı, görme engellilerle buluştu - Son Dakika

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