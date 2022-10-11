Gökcecik, hayvancılığın en büyük girdilerinden olan kaba ve kesif yem açığının giderilmesi ve yem bitkileri ekiliş alanlarının genişletilmesi amacıyla çiftçilere "tritikale" cinsi buğday tohumu desteği sağladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Hisarcık, Taşova, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Amasya gündem haberleri | Taşova'da çiftçilere buğday tohumu dağıtıldı - Son Dakika

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