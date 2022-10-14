Amasya gündem: Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Tümer DYK kurslarını ziyaret etti - Son Dakika
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Amasya gündem: Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Tümer DYK kurslarını ziyaret etti

14.10.2022 17:14
Amasya gündem: Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Tümer DYK kurslarını ziyaret etti

Amasya haberine göre Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nı) ziyaret edip öğrencilerle sohbet etti.

Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nı) ziyaret edip öğrencilerle sohbet etti.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Saffet Bol'dan kurslar hakkında bilgiler alan Tümer, amaçlarının gençlere daha iyi bir gelecek hazırlamak olduğunu söyledi.

Sayısal ve eşit ağırlık olmak üzere kursların iki grup halinde devam ettiğini anlatan Tümer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversite sınavlarına gençlerimizi hazırlamak için geçtiğimiz yıllarda açtığımız bu kurslarımıza köylerimizde ikamet eden öğrencilerimizin devamlılık konusunda sıkıntı çektiklerini gördük ve bu yıl hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde açarak gençlerimizin katılımını kolaylaştırdık. Her insanın idealleri olduğu gibi liseden mezun olmuş gençlerimizin de idealleri bulunmakta. Bizler bu gençlerimizin hedeflerine ulaşmaları ve ideallerini gerçekleştirmek için her türlü uygun şartları hazırlamaya gayret gösterdik. Bizim genç arkadaşlarımızdan isteğimiz kurslarımıza aksatmadan devam edip çok çalışmalarıdır."???????

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya gündem: Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Tümer DYK kurslarını ziyaret etti - Son Dakika

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