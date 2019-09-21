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Amasya güreşçiden sevgilisine pankartlı sürpriz evlenme teklifi

53 dakika önce

Güreşçiden sevgilisine pankartlı sürpriz evlenme teklifiAmasya'nın Suluova ilçesinde güreşçi Alican Yener (25), kız arkadaşı Tuğçe Koçboğa'ya (23), 'gözlerinde hayat bulduğum bir ömrümsün' yazılı pankartla evlenme teklifinde bulundu.

Güreşçiden sevgilisine pankartlı sürpriz evlenme teklifi

Amasya'nın Suluova ilçesinde güreşçi Alican Yener (25), kız arkadaşı Tuğçe Koçboğa'ya (23), 'gözlerinde hayat bulduğum bir ömrümsün' yazılı pankartla evlenme teklifinde bulundu. Kocaboğa, sürpriz evlenme teklifini kabul etti.

Amasyalı güreşçi Alican Yener, 4 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Tuğçe Koçboğa'ya Suluova Yedikuğular Kuş Cenneti'nde otururken süpriz evlenme teklifinde bulundu. Yener, üzerinde fotoğraflarının da yer aldığı 'gözlerinde hayat bulduğum bir ömrümsün, benimle evlenir misin' yazılı pankartla diz çöküp tek taş yüzüğü uzattığı Tuğçe Koçboğa'ya evlenme teklifi etti. Kocaboğa'nın, sürpriz evlenme teklifini kabul edip 'evet' demesi çiftin arkadaşları tarafından alkışlayarak kutlandı. Sürpriz teklifin ardından genç çift birlikte dans etti.

Amasya güreşçiden sevgilisine pankartlı sürpriz evlenme teklifi

Suluova, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:32 Kaynak: DHA
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