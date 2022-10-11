Amasya haber | Amasya Belediyesi'nden sokak hayvanları için yerden ısıtmalı otel - Son Dakika
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Amasya haber | Amasya Belediyesi'nden sokak hayvanları için yerden ısıtmalı otel

11.10.2022 12:49

Edinilen Amasya haberine göre Amasya Belediyesi'nden sokak hayvanları için yerden ısıtmalı otel Başkan Sarı: "Türkiye'nin en sıcak hayvan oteli" Amasya Belediyesi, ağaçlarla çevrili 12 bin metrekarelik alanda hayvan oteli inşa etti.

Amasya Belediyesi'nden sokak hayvanları için yerden ısıtmalı otel

Başkan Sarı: " Türkiye'nin en sıcak hayvan oteli"

AMASYA - Amasya Belediyesi, ağaçlarla çevrili 12 bin metrekarelik alanda hayvan oteli inşa etti. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kışın hayvanların üşümemesi için yerden ısıtmalı sistemin de kullanılacağı tesisin Türkiye'nin en sıcak hayvan oteli olduğunu belirtti.

Yeni hizmete giren tesiste yerden ısıtmalı bakım odaları, yarı açık gezintili çoklu köpek bakım bölümleri ile kulübeler, kedi evi, sosyal tesisler ve ağaçlarla çevrili gezinti alanıyla sahipsiz hayvanlara hizmet veriliyor. Çocukların ve hayvanseverlerin ziyaretine açık tesiste hayvan hastanesi, otopark ve çocuk parkı gibi sosyal donatılar bulunuyor.

500'den fazla sokak hayvanının aynı anda barınabiliyor

İl merkezinde toplanan sahipsiz hayvanlar veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirilip kontrollü şekilde kısırlaştırılabilecek. 500'den fazla sokak hayvanının aynı anda barınabileceği merkezde hayvanlar sahiplendirildikçe yenilerine yer açılacak.

"İl dışına yada tatile giderken kedi ve köpeklerinizi barınağa bırakabilirsiniz"

Amasya'ya yakışan hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Belediye Başkanı Sarı, evlerinde evcil hayvan besleyen vatandaşlara il dışına çıkarken ya da tatile giderken kedi ve köpeklerini barınağa ücretsiz bırakma imkanı sundukları tesisin bu özelliğiyle de Türkiye'de bir ilk olacağını vurguladı.

"Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamış oluyoruz"

Barınağın kapılarını açtıkları çocukları sevimli dostlarıyla da buluşturduklarını anlatan Başkan Sarı, "Bu sayede çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamış oluyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Amasya Belediyesi, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya haber | Amasya Belediyesi'nden sokak hayvanları için yerden ısıtmalı otel - Son Dakika

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