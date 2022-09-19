Amasya haber... Amasya'da hafif ticari araçla yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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Amasya haber... Amasya'da hafif ticari araçla yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

19.09.2022 11:28
Amasya haber... Amasya'da hafif ticari araçla yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

Gelen Amasya haberine göre AMASYA'da, yolcu otobüsüyle çarpışan hafif ticari araçtaki İsmail Tural ile Ömer Bıyık hayatlarını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

AMASYA'da, yolcu otobüsüyle çarpışan hafif ticari araçtaki İsmail Tural ile Ömer Bıyık hayatlarını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Suluova ilçesi Çeltek mevkisinde meydana geldi. Amasya'dan Çorum istikametine giden Kaşif Erkoç idaresindeki 60 BP 042 plakalı Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen İsmail Tural'ın kullandığı 55 H 3934 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü İsmail Tural ile yanındaki Ömer Bıyık ve yolda ağaca çarparak durabilen otobüsteki 8 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Tural ve Ömer Bıyık, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Tragger, Suluova, Amasya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya haber... Amasya'da hafif ticari araçla yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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