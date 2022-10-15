Amasya haber: Amasya'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Amasya haber: Amasya'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

15.10.2022 15:09
Amasya haber: Amasya'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Amasya haberler: Amasya'da otomobille tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Amasya'da otomobille tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

F.Ç. idaresindeki 34 DJF 062 plakalı otomobil, Amasya- Çorum kara yolu Doğantepe mevkisinde karşı yönden gelen A.C'nin kullandığı 63 AED 347 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan B.D. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya haber: Amasya'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Amasya haber: Amasya'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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