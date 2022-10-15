Amasya haber: Amasya'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Amasya'da otomobille tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
F.Ç. idaresindeki 34 DJF 062 plakalı otomobil, Amasya- Çorum kara yolu Doğantepe mevkisinde karşı yönden gelen A.C'nin kullandığı 63 AED 347 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan B.D. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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