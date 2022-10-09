Yaralanan otobüs sürücüsü olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüsün boş olması muhtemel bir faciayı önledi. Bir süre kapalı olan yolun tek yönü, tırın vinç yardımıyla kenara çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Samsun, Amasya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Amasya haber | Amasya'da tır ile halk otobüsü çarpıştı: Otobüste yolcu bulunmaması faciayı önledi - Son Dakika

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