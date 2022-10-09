Amasya haber | Amasya'da tır ile halk otobüsü çarpıştı: Otobüste yolcu bulunmaması faciayı önledi - Son Dakika
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Amasya haber | Amasya'da tır ile halk otobüsü çarpıştı: Otobüste yolcu bulunmaması faciayı önledi

09.10.2022 12:03

Amasya haberi: Amasya'da tır ile halk otobüsü çarpıştı: Otobüste yolcu bulunmaması faciayı önledi Amasya'da tır ile halk otobüsü çarpıştı.

Amasya'da tır ile halk otobüsü çarpıştı: Otobüste yolcu bulunmaması faciayı önledi

AMASYA - Amasya'da tır ile halk otobüsü çarpıştı. Kapıkaya köyü girişinde yaşanan kazada otobüste yolcu bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay'dan Samsun'a gitmek üzere yola çıkan Ethem Candemir yönetimindeki 31 R 4967 plakalı sebze yüklü tır, Amasya merkez Kapıkaya köyü girişinde virajda Ahmet Duran Çolak idaresindeki 05 BD 756 plakalı halk otobüsüne yandan çarparak yol üzerine devrildi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan halk otobüsü trafik levhasına çarparak durabildi.

Yaralanan otobüs sürücüsü olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüsün boş olması muhtemel bir faciayı önledi. Bir süre kapalı olan yolun tek yönü, tırın vinç yardımıyla kenara çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Samsun, Amasya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amasya haber | Amasya'da tır ile halk otobüsü çarpıştı: Otobüste yolcu bulunmaması faciayı önledi - Son Dakika

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