Amasya haber | Merzifon'dan kısa kısa

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, okul ziyaretlerine devam ediyor.

Şehit Kubilay Er İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret eden Güldoğan, okulun fiziki, personel ve eğitim durumu hakkında Okul Müdürü Hayrettin Baykuş'tan bilgi aldı, ardından sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Güldoğan, zaman buldukça okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelmeye devam edeceğini kaydetti.

Vatandaşlara kanserle ilgili broşür dağıtıldı

Merzifon'da sağlık ekipleri, kanser hakkında vatandaşları bilgilendirerek broşür dağıttı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, Oymak, Alıcık ve Bulak köylerinde yaşayan vatandaşları, kanserde erken teşhisle hayat kurtarmak için bilgilendirdi.

Merzifon İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nesrin Pircanoğlu, gazetecilere, kanser farkındalık ve eğitim çalışmaları kapsamında hastalığın erken tanı ve tedavideki başarı oranlarının artırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Kanserin, alınacak tedbirlerle üstesinden gelinebilen bir hastalık olduğuna dikkati çeken Pircanoğlu, "Kanserin önlenmesinde, erken teşhis ve tanı konmasında, vatandaşlarımızın kansere karşı bilinçlendirilmesi ve farkındalıkların artırılması hayati önem arz etmektedir. İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza broşürler dağıtıp, bilgilendiriyoruz. Kanser riskini ortadan kaldırmak ve vatandaşları bu konuda bilgilendirmek için çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.