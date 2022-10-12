Amasya gündem haberi | Taşova Belediye Başkanı Öztürk Millet Bahçesi inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Amasya gündem haberi | Taşova Belediye Başkanı Öztürk Millet Bahçesi inşaatında incelemelerde bulundu

12.10.2022 17:16

Amasya gündem haberine göre Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, yapımı devam eden millet bahçesinde incelemelerde bulundu.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, yapımı devam eden millet bahçesinde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Öztürk, amaçlarının daha yaşanır bir ilçe meydana getirmek olduğunu söyledi.

Millet bahçesi kavramının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde, belediyecilik anlayışına giren bir kavram olduğunu söyleyen Öztürk, "Millet bahçesi milletin hizmetine sunulan park ve bahçeler ama diğer park ve bahçelerden farkı Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile beraber içinde park ve bahçe ihtiyaçlarının karşılandığı ayrıca içinde millet kütüphanesi, kıraathanesinin olduğu park ve bahçeler. Bizler de Taşova'nın böyle bir ihtiyacı olduğu fikrinden hareketle Yeşilırmak Nehri kenarında 27 bin metrekarelik alanı bir buçuk yıl önce ihale ettik ve çalışmalarımız devam ediyor sona doğru geliyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Alevi Dedelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıkladığı Pakete Tepki: 'Aleviler Turist mi ya da Tiyatro mu? Bir Kuruma Bağlamayı Doğru Bulmuyoruz' Alevi Dedelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıkladığı Pakete Tepki: 'Aleviler Turist mi ya da Tiyatro mu? Bir Kuruma Bağlamayı Doğru Bulmuyoruz' Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev, rövanş maçında karşı karşıya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev, rövanş maçında karşı karşıya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile masa tenisi oynadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile masa tenisi oynadı
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Bayram, Taşova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya gündem haberi | Taşova Belediye Başkanı Öztürk Millet Bahçesi inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:40 ABD'nin F-16 satışını sınırlandıran 2 şartı kaldırmasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ilk yorum: Olumlu bir gelişme
19:13 Bayern Münih, Harry Kane transferi için gemileri yaktı!
18:54 İBB Başkanı İmamoğlu gençlerin kendisine seslenişine hayran kaldı: Kurban olurum size
18:31 İranlı oyuncu Norouzi, ülkesindeki protestolara destek için giydiği hicabı çıkardı
18:18 Ahmet Şık'ın şikayeti ile ifadeye çağrılan Alperen Ocakları Genel Başkanı konuştu: Sözlerimin arkasındayım
17:52 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar
17:27 Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti
17:21 ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili aldığı karar Yunanistan'ı karıştırdı!
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı
17:11 AK Partili isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anketi paylaştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 19:51:29. #1.12#
SON DAKİKA: Amasya gündem haberi | Taşova Belediye Başkanı Öztürk Millet Bahçesi inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement