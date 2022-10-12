Amasya haberleri: Amasya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

Amasya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilikteki toplantıda İŞKUR İl Müdürü Osman Yılmaz tarafından sunum yapıldı.

Vali Masatlı, toplantıda yaptığı konuşmada, 2022 yılının istihdam ve mesleki eğitim açısından son derece verimli geçtiğini söyledi.

İşverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün temini için mesleki eğitim kurslarının düzenlendiğini aktaran Masatlı, şunları kaydetti:

"Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce bu yıl düzenlenen istihdam garantili meslek edindirme kurslarından 59 kişi yararlanmış ve bunlardan en az yüzde 50'sinin çeşitli sektörlerde istihdam edilmesi planlanmaktadır. İşbaşı eğitim programlarına baktığımızda aynı dönemde bin 671 kişinin istihdam edildiğini görmekteyiz. Bu program için dönem içinde harcanan tutar 17 milyon 670 bin liradır. Toplum yararına çalışma programlarında ise toplamda 430 kişi istihdam edilmiştir. Bu çalışmalarla birlikte ayrıca 2022 yılı içinde toplam 3 bin 618 kişinin istihdamına aracılık edilmiştir. Halkımıza sağlanan tüm bu desteklerden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimize şükranlarımı sunuyorum."

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek, karara bağlanmasının ardından sona erdi.