Amasya haberleri! Amasya Valisi Masatlı fabrikaları ziyaret etti - Son Dakika
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Amasya haberleri! Amasya Valisi Masatlı fabrikaları ziyaret etti

13.10.2022 17:22
Amasya haberleri! Amasya Valisi Masatlı fabrikaları ziyaret etti

Amasya gündem haberi... Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikalarda incelemelerde bulundu.

OSB bünyesindeki aydınlatma ve ambalaj fabrikalarını gezerek yetkilileriyle görüşen Masatlı, üretim kapasitesi ve sağlanan istihdam konularında çeşitli bilgiler aldı.

Masatlı, ziyaretlerinin ardından gazetecilere, Amasya'nın sanayi alanında hızlı bir şekilde geliştiğini ve yeni üretim alanlarının sanayicilerin hizmetine sunulduğunu söyledi.

Merzifon'un yatırım öngörülen ve yeni istihdam vaadinde bulunulan bir şehir olduğuna dikkati çeken Masatlı, "Merzifon, bulunduğu konum itibarıyla yatırımcıların gözdesi olan bir şehir. Sanayicilerimiz üretimlerini aralıksız sürdürüyor. İnançla, aşkla, adanmışlıkla Türkiye'nin geleceğine yatırım yapan firmalarımızı, girişimcilerimizi, sanayicilerimizi canıgönülden kutluyorum. Devletimiz, yatırımcıları her zaman desteklemektedir. Bizler de yatırımcılarımızın önünü açmak ve yeni iş sahaları oluşturmak için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Masatlı'ya ziyaretlerinde Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan ve OSB Müdürü Hasbi Altuntaş eşlik etti.

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Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Mustafa Masatlı, Amasya, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya haberleri! Amasya Valisi Masatlı fabrikaları ziyaret etti - Son Dakika

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