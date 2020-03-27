Amasya Halk Eğitim Merkezi'nden koruyucu maske üretimi - Son Dakika

Amasya'da Halk Eğitim Merkezi usta öğretici ve kursiyerleri tarafından sağlık tesislerinde görev alan personel için koruyucu maske üretimi gerçekleştiriliyor.



Yeni tip korona virüsü salgınının önlenmesine yönelik tüm imkanların seferber edildiği sürece destek olmaya çalışıldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, "İlimizde alınan tedbirlere azami ölçüde katkı sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Bu çerçevede İl Sağlık Müdürlüğümüz ile koordinasyon içerisinde koruyucu maske üretimine başlandı" dedi.



Kösterelioğlu, atölyede üretim öncesi hijyen ve yeterli sosyal mesafe düzenlenmesi başta olmak üzere gerekli koşulların oluşturulduğunu da ifade etti. - AMASYA