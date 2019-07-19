AMASYA HAVUZA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI
1 saat önce
AMASYA'da, sulama havuzuna düşen köpek, bölgeden geçen Murat Mutlu tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:26 Kaynak: DHA
AMASYA'da, sulama havuzuna düşen köpek, bölgeden geçen Murat Mutlu
tarafından kurtarıldı.
Merkeze bağlı Yuvacık köyünde köpeğin sulama havuzuna düştüğünü gören Murat Mutlu, yanına gitti. Sulama havuzunda köpeğin çırpındığını gören Mutlu, uzanıp, hayvanı sudan çıkardı. Köpeğin vücudunu kontrol eden Mutlu, ayağında yara olduğunu fark etti. Mutlu, köpeğe pansuman yaptı. Köpeğin havuza düştüğünü söyleyen Murat Mutlu, Onu o şekilde görünce kötü oldum. Hemen yardımına koşarak boğulmak üzereyken sudan çıkardım. Tedavisini yaptım. Hayvanları çok seviyorum dedi.
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