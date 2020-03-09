AMASYA Hobi olarak başladı, 400 eserle el sanatları sergisi açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AMASYA Hobi olarak başladı, 400 eserle el sanatları sergisi açtı - Son Dakika

AMASYA Hobi olarak başladı, 400 eserle el sanatları sergisi açtı

6 saat önce

Hobi olarak başladı, 400 eserle el sanatları sergisi açtıAMASYA'da, ev kadını Şaziye Aslı Çuhadar (40), hobi olarak başladığı el sanatlarında ahşap boyama, takı işlemeciliği, hat ve taş boyama sanatları alanında yaklaşık 400 eserden oluşan sergi açtı.

Hobi olarak başladı, 400 eserle el sanatları sergisi açtı

AMASYA'da, ev kadını Şaziye Aslı Çuhadar (40), hobi olarak başladığı el sanatlarında ahşap boyama, takı işlemeciliği, hat ve taş boyama sanatları alanında yaklaşık 400 eserden oluşan sergi açtı.

Amasya'da, Şaziye Aslı Çuhadar, hobi olarak başladığı el sanatlarını ilerletti. Ahşap boyama, takı işlemeciliği, hat ve taş boyama sanatları alanında yaklaşık 400 eser ortaya çıkaran Çuhadar, karışık el sanatlarını 'Venüs'ün renkleri' adıyla sergiledi. Hazeranlar Konağı Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen serginin açılışına Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Dünya Avrupa ve Olimpiyat eski şampiyonu Mahmut Demir, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Eraslan ve davetliler yaptı.

Şaziye Aslı Çuhadar, Tasarım yapmayı çok seviyorum. Sergimde her sanat dalından eserlerim bulunuyor. Amasya'yı çok sevdiğim için tabloları, çini çalışmalarımı şehrimizin görselleri üzerine çalıştım. Bunların dışında sergimde şiirlerimden oluşan bir bölüme de yer verdim. Bütün Amasyalı sanatseverlerimizi sergimize bekliyorum dedi.

'Venüs'ün Renkleri' adlı sergi, 9-15 Mart tarihleri arasında Hazeranlar Konağı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

AMASYA Hobi olarak başladı, 400 eserle el sanatları sergisi açtı

Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:40 Kaynak: DHA
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