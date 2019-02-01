Amasya İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Türkiye Seçimlerde Çok Başarılıdır

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Türkiye
seçimlerde çok başarılıdır
İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, 'Türkiye'de yaklaşık 200 yıldır seçim yapılır. Özellikle Cumhuriyetle birlikte daha çok seçim yapılır. Türkiye bütün seçimleri birkaç seçim hariç 1946 seçimleri çok konuşulur ve tartışılır ki o seçimler hariç, Türkiye seçimlerde çok başarılıdırö dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Amasya
programı kapsamında Amasya Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Erdil, Valisi Osman Varol ve il protokolü tarafından karşılandı. Bakan Yardımcısı Erdil, daha sonra valilik şeref defterini imzaladı.
Erdil daha sonra, valikte İZDES İl Koordinasyon Toplantısı'na da katıldı. Erdil, Türkiye'nin 31 Mart'ta yerel seçimleri gerçekleştireceğini hatırlatarak, bazı çevrelerce seçim ve seçim ortamının maniple edildiğini belirtti. Erdil, Bu istikamette her türlü şiddette güvenliği bozucu olayları yakın takip edeceklerdir. Siyasal şiddette dahil, Amasya'da böyle bir sorun yok ama ülkemizin bazı bölgelerinde bir takım oluşumlar bunları siyasi parti olarak yorumlayamayacağımız oluşumlar, hatta siyasi parti altında siyasal şiddet ve terör üretiliyor. Seçim ve seçim ortamı maniple ediliyor. Bunu devlet olarak engellemek bizim görevimizdir. Vatandaş özgür bir ortamda reyini kullanmak zorundadır. Her türlü korkudan uzak, özgürce oy kullanmak zorundadır. Bunu sağlamak gerek mülki idare olarak, gerekse devlet olarak bizim görevimizdirö dedi.
'TÜRKİYE SEÇİMLERDE BAŞARILIDIR'
Türkiye'nin seçim deneyimine, seçim yapma birikimine ve alt yapısına sahip olduğunu vurgulayan Erdil, 'Türkiye'de yaklaşık 200 yıldır seçim yapılır. Özellikle Cumhuriyetle birlikte daha çok seçim yapılır. Türkiye bütün seçimleri birkaç seçim hariç 1946 seçimleri çok konuşulur ve tartışılır ki o seçimler hariç Türkiye seçimlerde çok başarılıdır. Hiçbir ülkede olmadığı kadar başarılıdır diye konuştu.