Amasya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Amasya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu nisan ayı olağan toplantısı, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilikteki toplantıda İŞKUR İl Müdürü Osman Yılmaz tarafından sunum yapıldı.

Vali Masatlı, toplantıda yaptığı konuşmada, 2022 yılının ilk 3 ayında 1030 kişinin özel sektörde işe yerleştirildiğini söyledi.

İşverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün temini için mesleki eğitim kurslarının düzenlenmeye devam edileceğini aktaran Masatlı, şunları kaydetti:

"2022 yılı ilk üç ayı istihdam ve mesleki eğitim açısından son derece verimli geçmiştir. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce ilk 3 ay içerisinde düzenlenen istihdam garantili meslek edindirme kurslarından 59 kişi yararlanmış, bunlardan en az yüzde 50'sinin çeşitli sektörlerde istihdam edilmesi planlanmaktadır. İşbaşı eğitim programlarına baktığımızda aynı dönemde 713 kişinin istihdam edildiğini görmekteyiz. Bu program için dönem içinde harcanan tutar 3 milyon 740 bin liradır. Toplum Yararına Çalışma programlarında ise 4 programda toplam 317 kişi istihdam edilmiştir. Halkımıza sağlanan bu desteklerden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize şükranlarımı sunuyorum."

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerini aktarmasıyla sona erdi.