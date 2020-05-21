Amasya İl Özel İdaresi köy yollarında çalışmalarınına devam ediyor - Son Dakika

Amasya Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında asfalt bakım, onarım ve stabilize çalışmalarını sürdürüyor.

Taşova ilçesine bağlı Uluköy köyü yolunda zaman içinde meydana gelen deformasyon ve ağır tonajlı araçların vermiş olduğu zararlar üzerine, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından bölgeye iş makineleri sevk edildi.

Yaklaşık 4 kilometrelik köy yolunda bozulan kısımlar asfalt kesme makinesi ile kesilerek alttaki gevşek malzeme çıkarıldı. Yerine alt temel malzemesi serilerek BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) asfalt uygulaması sonucunda da eski konforuna kavuşturuldu.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar yaptığı açıklamada, "Temel hedefimiz vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli ulaşım yapmalarıdır. Bu doğrultuda Sayın Valimizin talimatlarıyla yürütmüş olduğumuz çalışmalarımızı yakından takip ederek köy yollarımızda hızlı bir iyileştirme yoluna gidip, köylerimizin şehirlerle bağlantısının devamlılığını sağlamayı amaçlamaktayız." ifadelerini kullandı.