Amasya İl Özel İdaresi'nin 3 bin ceviz fidanı diktiği 'Örnek Proje' 4. yılında

Amasya İl Özel İdaresi tarafından Ezinepazar köyündeki 130 dekarlık alanda 3 bin ceviz fidanının dikildiği projede 4. yıla gelindi.



Orman Genel Müdürlüğü tarafından Amasya İl Özel İdaresi'ne tahsis edilen 197 dekarlık alanda 2015 yılında toprağın hazırlanması ile işlenmesi sonrası 2016 yılı Şubat ayında 130 dekarlık alana 3 bin adet chandler cinsi ceviz fidanı dikiminin gerçekleştirilmesinin ardından budama, gübreleme, ilaçlama gibi işlemler görevliler tarafından sürdürülüyor.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, "Aşılı ceviz uygulama projesinde amacımız ceviz üretimi yapmak isteyen çiftçilerimize örnek bir fidanlık oluşturarak ülkemizin ceviz ihraç eden bir konumuna getirilmesine bir nebzede olsa katkı sağlamak amaçlanmıştır" dedi.



Genel Sekreter Acar, "Amasya İl Özel İdaresi olarak bu ve benzer çalışmalarımızı hızla devam ettirip ülkemize katma değer sağlamaya ve üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - AMASYA