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Amasya İl Özel İdaresi personeline iş sağlığı eğitimi

6 saat önce

Amasya İl Özel İdaresi'nin 500 personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Amasya İl Özel İdaresi personeline iş sağlığı eğitimi, System.String[]

Amasya İl Özel İdaresi'nin 500 personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

İş güvenliği uzmanları tarafından İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde, personelin mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi, işveren ve çalışanların görevlerine dair bilgilendirme yapılarak, çalışanlar sağlık kontrolünden geçirildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar da iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin önemine değinerek personele, yeni iş sezonunda sağlıklı, kazasız ve güvenli çalışma diledi.

Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:46 Kaynak: AA
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