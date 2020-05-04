Amasya İl Özel İdaresinden maske desteği - Son Dakika

Amasya İl Özel İdaresi maske üretimine destek vermek için maske kesim makinesi satın alarak üretilecek maske sayısını çoğaltmayı hedefliyor.



Hem topluma faydalı olmak hem de doğa dostu maskeler üretmek için kolları sıvayan Amasya İl Özel İdaresi, 300 bin bin maske üretime destek verdi. Özel bir tekstil fabrikasının içine kurulan, idareye ait ayrı bir tezgah ile üretim kesimi yapılan maskeler; Halk Eğitim Merkezlerine lastik dikimi için teslim ediliyor.



Genel Sekreter Erdin Acar yaptığı açıklamada, "Maskeler üretilip hazır hale geldikten sonra valimizin talimatları doğrultusunda kaymakamlıklarımız ve kurumlarımız aracılığı ile halka ulaştırıyoruz. Maske üretimine hız kesmeden devam edeceğiz. Bu anlamlı çalışmada üretimden nakliyesine, dikiminden dağıtımına kadar tüm safhalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AMASYA