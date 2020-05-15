Amasya İl Sağlık Müdürü Nergiz'den filyasyon ekibine ziyaret - Son Dakika

Amasya Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artmaması için Merzifon İlçe Sağlık Müdür Vekili Selçuk Sezikli'nin koordinesinde çalışan filyasyon ekibini ziyaret etti.

Nergiz, ziyarette yaptığı açıklamada, tüm sağlık çalışanlarının birer kahraman olduğunu söyledi.

Filyasyon ekibinin fedakarca çalıştığını vurgulayan Nergiz, "Tüm sağlık çalışanlarımızla birlikte filyasyon ekibimiz de 7 gün, 24 saat çalışıyor. Tüm sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Onlar birer kahraman." dedi.

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi ve Merzifon İlçe Sağlık Müdür Vekili Selçuk Sezikli ise koronavirüs salgını mücadelesinde Merzifon'da ciddi çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Gece gündüz demeden, her yerde koronavirüs salgınına karşı adeta savaştıklarını aktaran Sezikli, "Sağlık hizmeti konusunda hiçbir aksama ve sorun yaşamadık. Ekibimiz adeta dedektif gibi çalışarak yüzde yüz başarı ile filyasyonu takip ediyor. Salgından etkilenen kişi sayısını en aza indirmek için bu ekibe çok büyük görevler düşüyor. Tüm sağlık çalışanlarımızı özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum." diye konuştu.

Nergiz, daha sonra Merzifon'da bulunan aile sağlığı merkezlerini de ziyaret ederek, Sezikli'den bilgi aldı.