Amasya İl Sağlık Müdürü Nergiz'den immün plazma bağışı çağrısı - Son Dakika

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların tedavisi için, hastalığı atlatan vatandaşlara immün plazma bağışında bulunma çağrısı yaptı.

Nergiz, kan bağışı kampanyası kapsamında Yavuz Selim Meydanı'nda konuşlandırılan kan bağış tırında kan vererek, kampanyaya destek oldu.

Nergiz, pandemi döneminde Amasyalı vatandaşların kan bağışına yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Kan bağışının hayat kurtardığını, Kovid-19 tedavisi sürecinde immün plazmanın çok önemli yer tuttuğunu aktaran Nergiz, şunları kaydetti:

"Salgında en önemli silahımız tedbir diyorum. Tedbir mahiyetinde de maske, mesafe ve hijyen çok önemli. Bu salgın sürecinde bağış vermekten çekinen arkadaşlarımız çekinmesinler. Burada her türlü maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak, kan alınmakta. Kovid geçirmiş vatandaşlarımızdan da plazma bağışı bekliyoruz. Kovid-19 hastalığına yakalanan vatandaşlarımızın iyileşmesi için bu hastalıktan kurtulan vatandaşlarımızın kan bağışı yapması önem arz etmektedir. Gösterecekleri duyarlılıktan dolayı şimdiden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Amasya'nın kan bağışı konusunda Orta Karadeniz bölgesinde en fazla bağış yapan il olduğunu anlatan Nergiz, " Kızılay, bizim ortak paydaşlarımızdan biri. Kan bağışı konusunda kendi ölçeğimizde, kendi nüfusumuza göre Orta Karadeniz'deki en çok bağış yapılan il Amasya. Bu manada Amasya'ya teşekkür ediyoruz. Bu süreçte Bakanımızın her gün ekran karşısında söylediği şeyleri tekrarlamak istiyorum. Tedbir en önemli silahımız. Tedbirlere uyalım, sadece kendi sağlığımız için değil, tüm sevdiklerimizin sağlığı için tedbirlere uyalım ve bağış yapalım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Amasya'da düzenlenen kan bağışı kampanyasına 14 günde 700 vatandaşın destek verdiği öğrenildi.