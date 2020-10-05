Amasya İli Tarımsal Sulama Toplantısı - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, DSİ 73. Şube Müdürlüğü'nde "Amasya İli Tarımsal Sulama Toplantısı"nı gerçekleştirdi.

DSİ 73. Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün müştereken çalışarak oluşturulan Amasya'da Tarımsal Sulama Raporu'nun sunumu yapıldı. DSİ 73. Şube Müdürü Turgut Yorulmaz, rapor ile ilgili bilgi verdi. Vali Masatlı, Türkiye'nin ve Amasya'nın su zengini olmadığını, dolayısıyla su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesine yönelik sürdürülen çalışmaların il açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. Kurumların koordinasyon içerisinde çalıştırıp, iyi planlama yapıp, kaynakları verimli kullanarak çalışması gerektiğini belirten Masatlı, bu sayede çiftçilerin çok üretip ülke tarımına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Toplantıya ayrıca DSİ 73. Şube Müdürü Turgut Yorulmaz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Erdin Acar ve diğer yetkililer katıldı. - AMASYA