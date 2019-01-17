Amasya Jandarma Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktı
12 dakika önce
Jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktıAMASYA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken av ve yaban hayvanlarına yem bıraktı.
Jandarma
yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
AMASYA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken av ve yaban hayvanlarına yem bıraktı. Amasya İl Jandarma Komutanlığı
personeli Taşova
İlçesi Boraboy
Gölü çevresinde yoğun kar yağışından nedeniyle yiyecek bulamayan av ve yaban hayvanlarının beslenmesi doğaya yem bıraktılar. Jandarma ekipleri doğal ortamlarımda kar ve buzlanma sebebiyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için farklı bölgelere yem bırakarak yiyecek ihtiyaçlarının giderilmesi sağlandı.
İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız
, doğal yaşamda zor şartlarda yaşam mücadelesi veren yaban hayvanlarına yem bırakan personelini duyarlılıklarından dolayı tebrik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:30 Kaynak: DHA
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