Son Dakika Haberleri: Amasya Jandarma Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktı

Amasya Jandarma Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktı

12 dakika önce

Jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktıAMASYA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken av ve yaban hayvanlarına yem bıraktı.

Jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

AMASYA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken av ve yaban hayvanlarına yem bıraktı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı personeli Taşova İlçesi Boraboy Gölü çevresinde yoğun kar yağışından nedeniyle yiyecek bulamayan av ve yaban hayvanlarının beslenmesi doğaya yem bıraktılar. Jandarma ekipleri doğal ortamlarımda kar ve buzlanma sebebiyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için farklı bölgelere yem bırakarak yiyecek ihtiyaçlarının giderilmesi sağlandı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, doğal yaşamda zor şartlarda yaşam mücadelesi veren yaban hayvanlarına yem bırakan personelini duyarlılıklarından dolayı tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:30 Kaynak: DHA

Taşova, Amasya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'den Tekrar Aday Olmak İçin CHP'ye Başvurdu 21 Kişinin Öldüğü Davutpaşa Patlaması Davasında Karar Açıklandı

Çifte Cinayetin Zanlısı, 3'üncü Cinayeti Cezaevinde İtiraf Etti Kahraman Baba, Dev Pitonun Saldırısına Uğrayan Oğlunu Son Anda Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 19:42:05. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amasya Jandarma Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]