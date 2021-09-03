Amasya Karma OSB Genişleme Çalışmaları ve Yer Seçimi Komisyonu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Amasya'daki organize sanayi bölgelerinin genişlemesi ile hem üretim ve ihracatımız, hem de istihdam sayılarımız artış gösterecektir." dedi.

Amasya Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Genişleme Çalışmaları ve Yer Seçimi Komisyonu toplantısı Vali Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Masatlı, organize sanayi bölgelerinin Amasya ve ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisinin, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüdüğüne dikkati çeken Masatlı, Türkiye'nin söz konusu rakamlara ağırlıklı olarak sanayi sektörünün katkısı ve aksamayan üretimiyle geldiğini vurguladı.

OSB'lerdeki genişleme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini anlatan Masatlı, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren sanayinin ilimiz ve ülkemiz için taşıdığı stratejik öneme istinaden mevcut OSB'lerimizi genişletmek için çalışmalara başladık. Ayrıca Taşova ilçemize salgın sürecinin olumsuz etkilerine rağmen rekor sayılabilecek bir sürede yeni bir OSB kurduk. Açıklanan verilere göre ihracat rakamlarımız Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak yıllık bazda 207 milyar doları geçmiştir. Bu durum OSB'lerin stratejik önemini göstermektedir. Amasya'nın sanayi potansiyeli mevcut halinden daha fazladır. Bu potansiyeli de ancak OSB'lerimizi büyüterek kullanabiliriz. Amasya, OSB genişleme çalışmalarının sona ermesiyle mevcut 92 hektarlık alana 57 hektarlık bir alanı da eklemiş olacağız. Bunun sonucunda hem üretim ve ihracatımız, hem de istihdam sayılarımız artış gösterecektir."

Sanayi potansiyelini en üst seviyede kullanmayı hedeflediklerini ifade eden Masatlı, Türkiye'nin salgın sürecine rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ihracat rakamlarını sürekli artırdığını ve üretmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.