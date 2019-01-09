Son Dakika Haberleri: Amasya Kartpostal Gibi

Amasya Kartpostal Gibi

1 saat önce

Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Şehzadeler Şehri Amasya'da kartpostallık görüntüler oluştu.

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Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Şehzadeler Şehri Amasya'da kartpostallık görüntüler oluştu.

Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Harşena Dağı ile Kral Kaya Mezarları ve Yalıboyu Evleri kar manzarasıyla kışın da görülmeye değer olduklarını göz önüne serdi.

Yeşilırmak'ın kıyısında inci gibi sıralanıp akşamları devreye giren özel ışıklandırmasıyla göz kamaştıran Osmanlı dönemi mimarisini yansıtan Yalıboyu Evlerinin çatılar da karla kaplandı. Şehirde yöneticilik yapmış Osmanlı padişahlarının büstleri de adeta kardan kaftan giymiş şekle büründü.

Geçen yıl 650 binden fazla yerli ve yabancı turistin geldiği açık hava müzesi görünümündeki gizemli şehrin kartpostallık görüntülerini hayranlıkla izleyenler ise o anları cep telefonuyla özçekim yapıp paylaştı. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:17 Kaynak: İHA

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