Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta eğitime kar engeli - Son Dakika

Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki okullarda taşımalı eğitim ve öğretimin 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.

Sinop'ta da Türkeli, Ayancık, Dikmen, Durağan, Gerze ve Erfelek ilçelerinde kar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Kastamonu'da ise Bozkurt, Şenpazar ve Küre ilçelerinde eğitim bir gün tatil edildi.