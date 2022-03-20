Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta eğitime kar engeli - Son Dakika
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Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta eğitime kar engeli

20.03.2022 22:06
Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta eğitime kar engeli

Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki okullarda taşımalı eğitim ve öğretimin 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.

Sinop'ta da Türkeli, Ayancık, Dikmen, Durağan, Gerze ve Erfelek ilçelerinde kar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Kastamonu'da ise Bozkurt, Şenpazar ve Küre ilçelerinde eğitim bir gün tatil edildi.

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Kastamonu, Amasya, Sinop, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta eğitime kar engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta eğitime kar engeli - Son Dakika
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