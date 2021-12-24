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Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 307 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 307 köy yolu ulaşıma kapandı

24.12.2021 13:33
Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 307 köy yolu ulaşıma kapandı

Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 307 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 307 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sinop'ta 2 gün süreyle etkili olan kar nedeniyle Ayancık ilçesinde 17, merkezde ise 6 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kastamonu'da ise özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 263 köy yolu ulaşıma kapandı.

Amasya'da da 21 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 307 köy yolu ulaşıma kapandı
Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 307 köy yolu ulaşıma kapandı

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Kastamonu, Ayancık, Sinop, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 307 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 307 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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